Telefonunu almak isterken kendisi de Porsuk Çayı'na düştü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşürdüğü cep telefonunu almaya çalışırken dengesini kaybederek, kendisi de suya düşen Musa K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Musa K., elindeki cep telefonunu gece saatlerinde, Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nden geçen bölümüne düşürdü. Telefonu almaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden Musa K. de çaya düştü. Bir süre akıntıya kapılarak ilerleyen Musa K., köprü ayağına tutundu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, botla indikleri sudan Musa K.'yi kurtardı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-04-26 10:40:49



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