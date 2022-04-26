İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu 11 katlı bloğun çatısını yakan kapıcıya iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası Sanık Yunus Emre A.: “İşime son verilmesinin stresiyle yangın çıkardım”

Eskişehir’de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı Yunus Emre A., ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitenin 11 katlı bir bloğunun çatı katında, 6 Kasım gecesi yangın çıktı. Kapıcı Yunus Emre A.'nın ikamet ettiği dairede çıktığı tespit edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina yangından hasar gördü. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı blokta, yangının aynı gün iş akdi feshedilen kapıcı Yunus Emre A. tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi. Şüpheli Yunus Emre A. polis ekiplerince olaydan birkaç saat sonra yakalandı.



6 dairede 285 bin TL zarar meydana gelmişti

İtfaiye raporuna göre çatısı yanan blokta yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahipleri toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.



Cezaevinde 44 gün tutuklu kalmıştı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık Yunus Emre A. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Yunus Emre A., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ ve ‘nitelikli mala zarar verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Yunus Emre A., 44 gün tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.



“İşime son verilmesinin stresiyle yangın çıkardım”

Sanık Yunus Emre A. duruşmalardaki savunmasında, “Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Ben sitenin yapım aşamasında da burada çalıştım. Sonradan apartman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yeni yönetim gelince benim işime son verdiler. Ben de işime son vermenin stresiyle yangın çıkardım. Ben yaklaşık 78 aydır Şehir Hastanesinde psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Yangın çıkardığım yer benim kaldığım kapıcı dairesidir. Oranın kapısı açıktı o şekilde içeri girdim. Kesinlikle yangından sonra kilitlemedim. Yine yangın alarm cihazını kapatmak veya söndürme sistemini etkisiz hale getirmek gibi bir eylemim olmadı” şeklinde beyanda bulunmuştu.



İyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Yunus Emre A.’yı ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki saygılı tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak hapis cezasını 4 yıl 2 aya düşürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.