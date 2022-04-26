Antepfıstığı ve ceviz üreticilerine uygulamalı eğitim

Eskişehir’in mikro klima alanlarından olan Mihalıççık İlçesine bağlı Beyköy’ deki Antepfıstığı ve ceviz üreticilerine aşılama hakkında bilgilendirme yapıldı, uygulamalı eğitim verildi.

Yörede bulunan üreticiler Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ziraat Mühendisi Dr. Gamze Kaya, Ziraat Mühendisi Mustafa Mutlu Aslan, Ziraat Mühendisi Zuhal Akkaya ve Mihalıççık İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nurettin Özcan tarafından verilen eğitimde fıstık ve ceviz üreticileri budama ve aşı konusunda bilgilendirildi. Bilgilendirmenin ardından üreticilere budama, bakım ve aşı hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Aşılamada kullanılacak göz seçiminde sağlıklı ağaçlardan alınan gözlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca aşı kalemlerinin ve gözlerinin iyi oluşmuş sürgünlerden alınması gerektiği de belirtildi. Yapılacak doğru budama ve aşılamalarla verim ve kalitenin de artacağı üreticilere aktarılırken, 25 üreticinin katıldığı eğitim karşılıklı soru cevap şeklinde tamamlandı.

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