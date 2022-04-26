Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Z.D. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden D.A.’nın, daha önce gerçekleşen bir depodan hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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