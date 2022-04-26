Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen 2 haftalık operasyonlar dizisinde, haklarında arama kararı bulunan 109 şüpheli yakalandı, şüpheliler 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 11 ile 25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, "Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler 51'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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