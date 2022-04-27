Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" Çiftçi Hasan Kale: "Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" Çiftçi Hasan Kale: "Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak”

İHA

Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" Çiftçi Hasan Kale: "Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak”

Eskişehir'de tarlalarını ektikten sonra nisan yağmurlarında umduklarını bulamayan çiftçinin tedirgin bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması” dedi.
Yoğun yağışla birlikte yaza mutlu ve umutlu giren çiftçi, tekrardan kuraklığın tedirginliğini yaşıyor. Yaklaşık olarak 1 aydır yağış almayan topraklar nemini neredeyse tamamen kaybetti. Traktörlerle sürülen tarlalarda adeta toz bulutları oluşuyor. Kıştan kalan nemi tutmayan ve daha fazla sulama ihtiyacı oluşturan toprağını eken çiftçi ise yağışsız geçen her gün umudunu biraz daha kaybediyor. Eskişehir’de ekimi yapılan pancar, ayçiçeği ve mısır tarlaları toprakta oluşan kurumadan dolayı daha ilk günden sulamaya ihtiyaç duyuyor. Yüksek maliyetlerle mücadele veren üretici kesim ise büyük bir umutla yağışların başlamasını bekliyor. Dron ile havadan görüntülenen tarla ekiminde ise kuraklıktan dolayı oluşan toz bulutu daha net şekilde gözler önüne seriliyor.

“Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması”
Eskişehir’in uzun zamandır yağış almamasıyla birlikte kuruyan toprağa ekilen tohumların daha fazla sulamaya ihtiyaç duyduğunu belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kuraklığın kapıda olduğunu belirtti. Üreticinin geçtiğimiz yıl gibi bir kuraklık yaşamaktan yana tedirgin olduğunu belirten Buluşan, “2022 yılının kış aylarında aldığımız yağışlar bizleri çok umutlandırmıştı. Ama maalesef ki 1 aydır yağışların olmayışı bir de havaların sıcak, ılımlı ve rüzgarlı olması toprağın tavını aldı. Şu anda mısır tarlası ekiliyor. Buradaki ekim sırasında aslında traktörün arkasından toz kalkmaması gerekiyordu. O zaman toprakta nem olduğu ortaya çıkacaktı. Mısır toprakla buluştuğu anda adeta çalışmaya başlayacaktı. Ama maalesef şu anda topraktaki tohum kımıldamayacak bile. Hemen arkasından sulama yapılması gerekecek. Bu sulama sistemi de kuraklığı gündeme getiriyor. Çünkü 1 aydır yağış yok. Havanın serin olmasına rağmen ılık bir rüzgar var. Bu da toprağın nemini alıp götürüyor. Burada mısırı eker ekmez tarlayı sulamak zorundayız. Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması. Bu tarla normalde 3 veya 4 defa sulanacakken belki de şu anda 78 defa sulanacak. Mısıra talip çok olduğu için genelde Eskişehir’de satışı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak”
Tarlalarına pancar, ayçiçeği ve mısır eken çiftçi Hasan Kale, yağış olmadığı takdirde yüzde 50 verim kaybı olacağını söyledi. Bazı ekinlerinin susuz kaldığı için siyaha döndüğünü belirten 50 yıllık çiftçi Kale, şunları söyledi:
“Yağış olursa çok güzel olacak. Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak. Pancarı ve ayçiçeğini ektik, mısırı da ekiyoruz. Durum böyle olunca yağmur bekliyoruz. Uzun süredir ekinlere yağmur düşmedi. Görüyorsunuz simsiyah oldu. Bu zamanlarda en büyük beklentimiz yağmurun yağmasından yana.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: ...
Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı
Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi ...
Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Antepfıstığı ve ceviz üreticilerine uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Antepfıstığı ve ceviz üreticilerine uygulamalı eğitim
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
YEREL HABERLER İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya ...
Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele ...
Tepebaşı'nda atık toplama başarıyla sürüyor Başkan Ataç, “Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda atık toplama başarıyla sürüyor Başkan ...
İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu 11 katlı bloğun çatısını yakan kapıcıya iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası Sanık Yunus Emre A.: “İşime son verilmesinin stresiyle yangın çıkardım”
YEREL HABERLER İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan ...
Tepebaşı'nda Ramazan sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda Ramazan sevinci sürüyor
DAK Ekibinden Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER DAK Ekibinden Başkan Bozkurt’a ziyaret
Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde iftar yemeği Mahalle halkı imece usulü hazırlanan iftar yemeğinde bir araya geldi Karapınar Mahallesinde 400 kişilik iftar organizasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde iftar ...
Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik “Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik “Genç Bilim İnsanı” ...
ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı
YEREL HABERLER ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı
Telefonunu almak isterken kendisi de Porsuk Çayı'na düştü
YEREL HABERLER Telefonunu almak isterken kendisi de Porsuk Çayı'na ...
Albümler artık yerini dijitale bıraktı
YEREL HABERLER Albümler artık yerini dijitale bıraktı
AKUT Eskişehir ekibinden öğrenciler için deprem semineri
YEREL HABERLER AKUT Eskişehir ekibinden öğrenciler için deprem ...
Belediye ile büfeci mahkemelik oldu vatandaş ekmeksiz kaldı Büfe işletmecisi Ali Muhammet Harmancı: “Şahsımla olan sorunları vatandaşa yansıtıyorlar”
YEREL HABERLER Belediye ile büfeci mahkemelik oldu vatandaş ekmeksiz ...
ESOGÜ’de nikotinin zararları konuşuldu Sigarayı bırakmanın yolları anlatıldı
YEREL HABERLER ESOGÜ’de nikotinin zararları konuşuldu Sigarayı ...
Havalar ısındı bisiklet bakımları hızlandı
YEREL HABERLER Havalar ısındı bisiklet bakımları hızlandı
Kazada ölümden döndü şoförü görünce şikayetçi olmadı Facia gibi kazadan kıl payı kurtuldu Engelli bireylerin ailelerinden dikkatli olmalarını rica etti Sürücünün engelli olduğunu öğrenince şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Kazada ölümden döndü şoförü görünce şikayetçi ...
Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan şahıs kurtarıldı
YEREL HABERLER Çaya düşen telefonunu almak isterken akıntıya kapılan ...
Eskişehir’de jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi 88 sürücüye 65 bin 608 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen bin 193 araçtan 14’ü trafikten men edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de jandarmadan eş zamanlı trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.