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Otobüse tek biletle binmeye çalışan anne kıza engel olan şoförü bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan şahıs hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis talebi Tutuklu sanık Gökhan P.: “Anahtarlığıma takılı olan tırnak çakısını çıkardım, sonrasını hatırlamıyorum”

İHA

Eskişehir'de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaralayan Gökhan P. hakkında 'silahla kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 3 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Otobüse tek biletle binmeye çalışan anne kıza engel olan şoförü bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan şahıs hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis talebi Tutuklu sanık Gökhan P.: “Anahtarlığıma takılı olan tırnak çakısını çıkardım, sonrasını hatırlamıyorum”

Eskişehir’de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaralayan Gökhan P. hakkında ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Olay, geçen şubat ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı, 26 BL 571 plakalı belediye halk otobüsüne 2 kadın tek biletle binmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise ulaşım kartına kayıtlı HES kodu zorunluluğu olduğu gerekçesiyle tek biletle yolcuları araca bindirmek istemedi. Bunun üzerine şoförle tartışan kadınlar, otobüsten inerek bir süre telefonla konuştu. Telefon görüşmesinin ardından Gökhan P. (30) isimli şüpheli aracıyla durağa geldi. Otobüse binerek tartışmaya dahil olan şüpheli, art arda yumruk darbeleriyle şoförü darp etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bacağından ve karnından yaraladı. Sonrasında otobüsten inen şüpheli geldiği araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olayın ertesi günü polise teslim olmuştu
Yaralı otobüs şoförü Barış Odabaşı 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli ise ertesi gün polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan P., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine taşındı
Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Otobüs şoförünü bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Gökhan P. ile otobüse başkasının biletiyle binmeye çalışırken şoförle tartışan Perihan P. (27) hakkında Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Asliye mahkemesi suçun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olabileceği değerlendirmesinde bulunarak dava hakkında görevsizlik kararı verdi. Hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi
İddianamede tutuklu sanık Gökhan P. hakkında görevini yerine getiren kamu görevlisine karşı ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit suçlarından toplamda 3 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Perihan P.’nin ise ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi.

‘Tırnak çakısıyla’ saldırmış
Şüpheli Gökhan P., savcılıktaki ifadesinde hakkında suçlamaları reddederek, “Annemin ve kız kardeşimin otobüse alınmayınca yanlarına gittim. Otobüs şoförü anneme, kız kardeşime ve bana yönelik küfürler edince sinirlenerek bir tane yumruk salladım. Şoför ayağa kalkarak elini beline götürdü ve yumruklar salladı. Bunun üzerine anahtarlığıma takılı olan tırnak çakısını çıkardım. Sonrasını hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde beyanda bulundu.

“Sen kimi almıyorsun, almak zorundasın, seni öldürürüm diyerek saldırdı”
Bıçaklanan otobüs şoförü Barış Odabaşı savcılıkta verdiği ifadede, sanık Gökhan P. ile 2 kadının kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, “2 kadın tek kart ile otobüse binmek istedi. Ben de HES kodundan dolayı tek kart ile iki kişinin binemeyeceğini söyledim. Sonrasında bana tam hatırlamadığım şekilde tehdit içerikli cümleler kullandılar. Daha sonra araçtan indiler. Kısa süre sonra otobüse şüpheli Gökhan P. bindi ve bana ‘sen kimi almıyorsun, almak zorundasın, seni öldürürüm’ diyerek yüzüne yumruk attı. Ayağa kalktığım sırada karnımın sol tarafını ve sol bacağımı öldürmek amaçlı bıçakladı.
Davanın ilk duruşmasının tarihi belli oldu. Tutuklu sanık Gökhan P. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Perihan P. 9 Haziran tarihinde hâkim karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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