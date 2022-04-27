Otobüs şoförünü bıçaklayan sanığa 7 yıla kadar hapis talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs şoförünü bıçaklayan sanığa 7 yıla kadar hapis talebi

DHA

Otobüs şoförünü bıçaklayan sanığa 7 yıla kadar hapis talebi


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'nı (42) bıçakla yaralayınca gözaltına alınıp, tutuklanan Gökhan Peker (30) hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son duraktan, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra telefonla Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, tartışıp darbettiği Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Eskişehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 25 Mart'ta iddianameyi öngörülen cezanın alt ve üst sınırları gereği karar verme yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirterek, görevsizlik kararıyla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Toplamda 7 yıla kadar hapsi istenen Peker hakkındaki tutukluluk halinin de devamına karar verildi. İddianamede ayrıca tartışma sırasında belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'na hareket ettiği iddia edilen Gökhan Peker´in kız kardeşi Perihan Peker (27) hakkında da 'hakaret' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, DEYİP BIÇAKLADI'
Belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı´nın, iddianamede yer alan ifadesinde, kadınların tek kart ile otobüse binmek istediklerini, kendisinin de HES kodundan dolayı tek kart ile 2 kişinin binemeyeceğini anlattığını belirterek, "Kadınlar tehdit içerikli cümleler kullandı. 2 kadın araçtan indi daha sonra otobüse Gökhan Peker bindi. Bana 'Sen kimi almıyorsun, almak zorundasın, seni öldürürüm' dedikten sonra yüzüme yumruk attı. Ayağa kalktığım esnada ise karnımın sol tarafı ve sol bacağımdan öldürmek amacıyla bıçakladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Sanık Peker ise otobüs şoförü Odabaşı ile aralarında kart basma nedeniyle tartışma çıktığını ve kendisine hareket ettiğini öne sürdü.
Öte yandan olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan Peker'in Barış Odabaşı´nı bıçakladığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-04-27 11:41:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor
Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda gençler sosyal girişimciliği tanıdı
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı
Otobüse tek biletle binmeye çalışan anne kıza engel olan şoförü bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan şahıs hakkında 8 yıl 6 aya kadar hapis talebi Tutuklu sanık Gökhan P.: “Anahtarlığıma takılı olan tırnak çakısını çıkardım, sonrasını hatırlamıyorum”
YEREL HABERLER Otobüse tek biletle binmeye çalışan anne kıza engel ...
140 bin lira değerindeki 2 motosiklet apartmanın garajından çalındı Motosiklet hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER 140 bin lira değerindeki 2 motosiklet apartmanın ...
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Üreticimizin en büyük sıkıntısı tekrardan kuraklık yaşayacak olması" Çiftçi Hasan Kale: "Yağış olmazsa yüzde 50 verim kaybımız oluşacak”
YEREL HABERLER Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor Tepebaşı Ziraat ...
Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: ...
Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı
Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi ...
Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Antepfıstığı ve ceviz üreticilerine uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Antepfıstığı ve ceviz üreticilerine uygulamalı eğitim
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
YEREL HABERLER İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya ...
Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele ...
Tepebaşı'nda atık toplama başarıyla sürüyor Başkan Ataç, “Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda atık toplama başarıyla sürüyor Başkan ...
İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu 11 katlı bloğun çatısını yakan kapıcıya iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası Sanık Yunus Emre A.: “İşime son verilmesinin stresiyle yangın çıkardım”
YEREL HABERLER İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan ...
Tepebaşı'nda Ramazan sevinci sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda Ramazan sevinci sürüyor
DAK Ekibinden Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER DAK Ekibinden Başkan Bozkurt’a ziyaret
Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde iftar yemeği Mahalle halkı imece usulü hazırlanan iftar yemeğinde bir araya geldi Karapınar Mahallesinde 400 kişilik iftar organizasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde iftar ...
Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik “Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik “Genç Bilim İnsanı” ...
ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı
YEREL HABERLER ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı
Telefonunu almak isterken kendisi de Porsuk Çayı'na düştü
YEREL HABERLER Telefonunu almak isterken kendisi de Porsuk Çayı'na ...
Albümler artık yerini dijitale bıraktı
YEREL HABERLER Albümler artık yerini dijitale bıraktı
AKUT Eskişehir ekibinden öğrenciler için deprem semineri
YEREL HABERLER AKUT Eskişehir ekibinden öğrenciler için deprem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.