Tepebaşı’ndan 12 üreticiye 25 bin çilek fidesi desteği

Tepebaşı Belediyesi, Kızılinler ve Tekeciler mahallelerinde 12 üreticiye 25 bin açık kök çilek fidesi desteği verdi.

Tepebaşı Belediyesi, yerel üreticilere verdiği destekler çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde Alternatif Ürün Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde pazar değeri yüksek tarım ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, 2019 yılında Atalantekke’de 30 bin fide desteği yapılmıştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın talimatı ile verilen desteğin ardından Atalantekke’de dikilen fide sayısı 250 bini geçti ve üretim alanı yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu yıl 150 bin kg çilek rekoltesi olacağı tahmin ediliyor.

Projenin istenilen ölçüde başarılı olması ile birlikte Tekeciler ve Kızılinler mahallelerinde de çilek fidesi desteği sağlandı. Tekeciler Mahallesi’nde 9 üreticiye 17 bin 500 fide, Kızılinler Mahallesi’nde ise 3 üreticiye 7 bin 500 fide olmak üzere toplam 25 bin açık kök Albion cinsi çilek fidesi desteği verildi. Tepebaşı Belediyesi gözetimimizde fide dikimi de sağlanırken, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik elemanları tarafından çilek üretimin her aşamasında da üreticilere destek verilecek.

Destek almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden kırsal mahalle sakinleri de Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

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