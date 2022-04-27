Ukrayna uyruklu 62 yaşındaki adam hastane odasında Müslüman oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelimei şehadet getirerek Müslüman oldu.

Şehir Hastanesi’nin Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini belirtmesi üzerine bu talep İl Müftülüğüne iletildi. İl Müftüsü Bekir Gerek ile birlikte Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Parkhomenko, Müslüman oldu. Kelimei şehadet getiren, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman olan ve ‘Kadir’ adını alan Parkhomenko'ya Müftü Gerek tarafından Kur'anı Kerim ve ihtida belgesi takdim edildi.

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