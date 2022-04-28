İnönü’de bayram temizliği çalışmaları başladı

İnönü Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı.
İlçenin cadde ve sokaklarında çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, yıkama ve süpürme çalışmalarına hız kazandırdı. Ayrıca ekipler, ilçe genelindeki park ve bahçelerde; çim biçimi, peyzaj ve çevre düzenleneme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra İnönü Belediyesi ekipleri, ilçe halkının talep ve isteklerini de ön planda tutuyor.
Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri ise İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.