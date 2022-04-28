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Bayram yoğunluğunda kuaförlerde mesai saatleri uzadı Kuaförlerde oluşan yoğunluktan dolayı bayram günlerinde dahi çalışacaklar

İHA

Yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bu yıl normal olarak kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde kuaförlerde yoğunluk yaşandığını belirten kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, "Yoğunluktan dolayı bayram günlerinde dahi açığız. Arife günü de sabaha kadar burada olacağız" dedi.

Bayram yoğunluğunda kuaförlerde mesai saatleri uzadı Kuaförlerde oluşan yoğunluktan dolayı bayram günlerinde dahi çalışacaklar

Yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bu yıl normal olarak kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde kuaförlerde yoğunluk yaşandığını belirten kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, “Yoğunluktan dolayı bayram günlerinde dahi açığız. Arife günü de sabaha kadar burada olacağız” dedi.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşları bayram telaşı sardı. Pandemiyle ara verilen bayram ziyaretlerine ve buluşmalarına bu bayram tekrar kavuşacak olmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, her açıdan hazırlığa başladı. Bayram öncesi yoğunlaşan eve erzak alımı, bayramlık kıyafet alışverişi ve tatil rezervasyonları da esnafın yüzünü güldürdü. Pandemiden dolayı adeta bayramların dahi geldiğini anlayamayan esnaf, hummalı iş temposuna geri döndü. Yılların değişmeyen geleneği olan "Bayram tıraşı" için ise kuaförlerde boş randevu saati kalmadı.

“Yoğunluktan dolayı bayram günlerinde dahi açığız”
Eskişehir’in ödüllü ve ünlü kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, kendi sektörlerinde yaşanan bayram yoğunluğunu anlattı. Kuaförlerin neredeyse tamamında uzayan mesai saatlerinin yanı sıra bayram günlerinde de hizmet vermeyi planladıklarını belirten Yılmaz, “Bayram yoğunluğu başladı. Yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Normalde akşam 8 gibi kapatırken şu günlerde gece 1 gibi kapatıyoruz. Şu an yaşanan yoğun talepten dolayı gece 1’e kadar dükkanımızı açık tutuyoruz. Ayrıca yoğun talepten dolayı her bayram dükkanımızı kapatırken bu bayram açacağız. Bayram günleri saat 11.00 ile 18.00 arası açacağız. Arife günü de sabaha kadar burada olacağız. Pandemi döneminde hayatımızda ilk defa arife günü dükkan kapatmıştık. Çok üzülmüştük ama bu bayram mutluyuz, işlerimiz yolunda” dedi.

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