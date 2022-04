Bayramda beslenmeye dikkat Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent: “Kan şekerini hızlı ve çok yükseltmeyen besinlere ağırlık verilmelidir”

Ramazan ayında iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını hatırlatan Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7000 adım atacak şekilde yürümek gerekiyor” dedi.

Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla beraber günlük öğün sayısının azaldığı , iftar ve sahur arasında ortalama 14 saat aç kalındığı için metabolizmanın yavaşladığını belirten Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, bayramda aşırı ölçüde yemek yeme durumu karşısında, başta sindirim sisteminde olmak üzere diğer organ sistemlerinde çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu durumla beraber özellikle hazımsızlık, bulantı, kusma, mide ağrısı, reflü gibi sindirim şikâyetlerinin arttığına vurgu yapan Dr. Levent; tatlı, çikolata, şekerli içecekler ve hamur işlerinin aşırı ve sık tüketilmesi halinde çarpıntı, baş dönmesi, tansiyon yükselmesi, şeker yükselmesi ve kalp sıkışması gibi acil sağlık problemlerinin de yaşanabileceğini kaydetti.

Bu uyarılara dikkat

Bayramda dikkat edilmesi gereken konularda da bahseden Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Yavaşlamış olan metabolizmamızı hızlandırmak amacıyla az ve sık yemek, günde en az 7 bin adım atacak şekilde yürümek gerekiyor. Beslenmemizi öğün araları en az 3 saat olacak şekilde 3 ana, 2 ara öğün şeklinde düzenlemeliyiz. Kan şekerini hızlı ve çok yükseltmeyen besinlere ağırlık verilmelidir. Mevsiminde yetişen her renkten sebzeler ve meyveler, yeşillikler, süt ve süt ürünleri, baklagiller, tam buğday ya da tam tahıllı ekmek, kuruyemişler (badem, ceviz, fındık, fıstık) , kahvaltılıklar (yumurta, peynir, zeytin) ve et ürünlerini 5 öğüne ölçülü miktarda dağıtmak, haftada 3 gün et ve 4 gün baklagil ürünleri kullanmak sağlıklı beslenmemize yardımcı olacaktır. Günde yaklaşık 2 litre su içilmeli. Şekerli, asitli ve alkollü içecekler içilmemeli, içilecekse taze sıkılmış meyve suyu ya da az şekerli limonata en fazla 1 bardak içilmeli” dedi.

“Aşırı tatlıdan kaçınılmalı”

Bayram boyunca tatlı ve çikolata ölçüsüne dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, özellikle de şeker, yüksek tansiyon, insülin direnci, kalp ve şişmanlık hastalığı olan kişilerde, tansiyon, beyin ve kalp krizine ve şeker komasına sebep olabileceğinin altını çizdi. Levent, “Bu hastalar, hemen öncesinde az zeytinyağlı elma sirkeli mevsim salatası yedikten sonra taze mevsim meyvelerinden veya şekersiz meyve kompostosundan ölçülü miktarda ya da tatlı yemek istiyorsa günde sadece 1 dilim Antep fıstık ezmesi yiyebilir. Diğer kişiler için ise, sütlü tatlılar 1 çay bardağı, baklava 2 dilim ölçüsünde, çikolata bitter 40 gram miktarında günde 1 defadan fazla yenmemeli, yanında 1 fincan tarçın çayı içmek kan şekerini dengelemede faydalı olacaktır. Takip eden öğünde sebzeli yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan sindirimi hafif aynı zamanda tok tutan bir menü tercih edilmeli. Sağlıklı bir bayram geçirmeniz dileklerimle” ifadelerini kullandı.

