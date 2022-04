Yurt dışından aldığı beden dili eğitimlerini online kurslarla Türkiye’ye aktarıyor Anadolu Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Ali Hüseynzade "Bütün kültürlerin beden dilinin eğitimini vermek istiyorum"

Anadolu Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi gören 25 yaşındaki Ali Hüseynzade, modern beden dilinin öncülerinden aldığı eğitimi verdiği online kurslarla Türkiye’ye aktarıyor

Hüseynzade, 7 yıldır beden dili ve mikro ifade üzerine aldığı eğitimleri, yaptığı kurslarla bu bilime merakı olanlara sunuyor. Türkiye’deki diğer beden dili eğitimlerinden farklı olarak, yurt dışındaki modern beden dilinin kurucularından aldığı bilgileri aktardığını söyleyen Hüseynzade, Türkiye’de verilen yüzeysel bilgilerden öteye geçerek, daha detaylı eğitimler vermeyi amaçladığını dile getirdi. Beden dili ve mikro ifade bilimiyle ilgilenmek isteyenlerin, öncesinde insan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çizen Hüseynzade, “Bu işe yaklaşık 7 sene önce okumaya başladığım kitaplardan merak saldım. Daha sonra Türkiye’de İstanbul Enstitüsü’nde uzaktan kursa yazıldım, ardından Global Enstitüsü’nde bir başka kursa yazıldım. Buralardan sertifikalar aldım. Ondan sonra bu işin devamı geldi. Beden dilini araştırdığım zaman, eskilerden Charles Darwin ve Albert Mehrabian isimli kişileri gördüm, araştırdıkça modern dönemde en güçlü isim olarak Joe Navarro’yu buldum. Mikro ifade konusunda ise Paul Ekman’ı buldum. Onların kitabını okurken artık bilgilerimde eksik ve hatalar olduğunu düşünmeye başlamıştım. Kendilerine internet üzerinden ulaşarak da görüştüm. Şimdi de kendileriyle irtibatımı sürdürerek, bu konudaki gelişimimi onlardan edindiğim bilgiler ışığında devam ettiriyorum“ ifadelerini kullandı.



"Eğitime başlarken bildiklerimi unutmam söylendi"

Joe Navarro ile Facebook üzerinden, Paul Ekman ile eposta yoluyla iletişime geçtiğinden bahseden Hüseynzade, Joe Navarro’nun kendisine bütün bildiklerini unutmasını söyleyerek eğitimlere başladığını dile getirdi. Türkiye’de eğitimler verme amacının maddi kaygılar olmadığının da altını çizen Hüseynzade, “Şuanda Türkiye’deki çeşitli enstitülerden sertifika almış durumdayım. Joe Navarro’nun eğitimini almadan önce onunla iletişime geçtiğimde bana bildiklerini unut demişti. Çünkü bu konudaki en doğru bilginin kendilerinde olduğunu söyledi. Bu adam modern beden dilinin kurucusu. Ben onun eğitimlerine katılıp, kitaplarını okuduğum zaman, buradaki eğitim ile oradaki eğitimin arasında çok büyük bir fark olduğunu gördüm. Türkiye’de eğitimler vermeye başlama amacım işin maddi boyutundan ziyade Türkiye’de bilinen yanlışları düzeltmekti. Türkiye’de hareketlere tek bir anlam yüklenirken Joe Navarro ile görüştüğümde kendisi bana beden dilinde var olan bütün hareketlerin birden fazla anlama geldiğini söyledi. Verdiğim kurslarda ilk olarak bunu öğretmeye çalışıyorum. Amerika’da daha detaylı verilen eğitimleri Türkiye’ye getirip, insanlara bu eğitimi göstermek istedim. Türkiye’de ilgisi olan insanların yüzeysel bilgilerden daha derine inebilmelerini istedim" dedi.



"Bütün kültürlerin beden dilinin eğitimini vermek istiyorum"

İlgisi olanların bir kitapla veya bir eğitimle yetinmemeleri gerektiğini, kendisinin beden dili üzerine 7 senedir eğitimler almaya ve kitap okumaya devam etiğini söyleyen Hüseynzade, verdiği eğitimler için ileriye yönelik planlarından şu şekilde bahsetti;

“İleriye dair planlarım da var. Beden dili kültürden kültüre değişiklik gösteriyor ve ben kurslarımı daha da derinleştirerek bütün kültürlerin beden dilinin eğitimini vermeyi planlıyorum. Şuan ben de kültürlerin beden dillerini öğrenme sürecindeyim. Azerbaycan’ın yakın çevresindeki Türkiye, İran, Rusya gibi ülkelerin beden dilini zaten bilmekteyim. Şimdi diğer ülkeleri de öğreniyorum yavaş yavaş. Amerikayı’da öğrendim diyebilirim. Her an her yerde farklı kültürden gelen bir insanla da karşılaşmak mümkün.”

