Pide ustalarının zorlu Ramazan mesaisi sürüyor 250 derecelik fırının karşısında Ramazan mesaisi Bunaltıcı sıcakta pide mesaisi

Eskişehir'de fırıncılar, Ramazan ayında vatandaşa pide yetiştirebilmek için her gün 250 derecelik fırının karşısında çalışıyor.

Ramazan ayında, sofraların vazgeçilmezi olan pideyi pişirmek için fırıncılar 250 derecenin karşısında çalışıyor. Vatandaşın yılda bir kez yiyebildiği bu geleneksel lezzet için iftar saatine kadar her gün çalışan fırıncılar hem hava sıcaklığından hem de fırının yaydığı yüksek ısıdan dolayı hayli zorlanıyor.



“Bayılma derecesine gelmiştim”

Geçmişte fırının yaydığı ısı ve ekmeklerin sıcak buharından dolayı oruçluyken bayılma derecesine geldiğine değinen fırıncı Hüseyin Topçu, ”Ramazan’da pidenin ateşi birazcık yüksek oluyor. 250300 derece gibi bir ateşle çalışıyoruz. Bir de hava sıcaklığı buna eklenince baya bir zorluk yaşıyoruz ama vatandaşa hizmet etmek için yılda bir kere de olsa bu zorluğu çekiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.