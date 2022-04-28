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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tren yolcularına kumanya yardımı yapılıyor

İHA

Tren yolcularına kumanya yardımı yapılıyor

Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı iftarlık kumanyaları, Eskişehir Tren Garı’nda kurduğu stant ile yolculuk yapan vatandaşlara ikram ediyor.
Tepebaşı Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan iftarlık kumanyalar, tren yolculuğu sonrasında Eskişehir’e ulaşan vatandaşlara ikram ediliyor. Ramazan ayı ile birlikte haftanın her günü ücretsiz iftarlık kumanya ikramı yapılan Eskişehir Tren Garı’nda, hizmetten yararlanan vatandaşlar da memnuniyetini ifade ediyor. İki ayrı noktada gerçekleşen kumanya ikramı ile Eskişehir’de iftara yetişemeyen yolcular iftar yapabiliyor.

Vatandaşlardan kumanya dağıtımına teşekkür
İftar saatinde yolda olan Eskişehirliler de kumanyalara yoğun ilgi gösterirken, uygulamadan memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar, “Güzel bir uygulama. İftar saatine yolda denk geldiğimiz için güzel düşünülmüş. Trenden inince böyle bir ikram ile karşılaşmak çok hoş oldu. Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de hurma, sandviç, su ve meyve suyunun yer aldığı kumanyaların Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ikram edileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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