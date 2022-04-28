Batıkent’te kurulacak pazar için 149 satış tezgâhı yer tahsisi yapılacak

Tepebaşı Belediyesi, Batıkent Mahallesi’nde çarşamba günleri kurulacak pazar yerinde bulunacak 149 satış tezgâhı için yer tahsisi yapılacak.

Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından, Batıkent Mahallesi Gülensu Sokak üzerinde çarşamba günleri pazar yeri kurulmasına karar verilmişti. Tepebaşı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, semt pazarında 149 adet satış tezgâhı bulunacağı, yer tahsisi için başvuruların 29 Nisan 2022 18 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Bizzat yapılacak tahsis başvuruları için Tepebaşı Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 12. maddesindeki şartların aranacağı belirtildi. Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranan şartların başında, sebze veya meyve ya da Tepebaşı Belediyesi’nce izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek, ilgili meslek odasına kayıtlı olmak ve başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Tepebaşı Belediyesi’nce, hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak geliyor. Satış yeri tahsis edilecek üreticilerden istenecek şartların başında ise, sebze veya meyve üreticisi olmak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak geliyor.

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