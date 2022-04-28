Eskişehir´de izinsiz yürüyüşe 4 gözaltı

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de izinsiz yürüyüş yapan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 1´i kadın 4 kişi, yürüyüş yapmak istedi. Ancak ekipler, izinsiz yürüyüş yapamayacaklarını belirterek grubu uyardı. Grup yürümekte ısrar edince, 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göstericiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-04-28 14:03:31



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