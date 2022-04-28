Kadın çiftçiler çölyak hastalarına umut oluyor 10 kadın çiftçi ile 50 dekar alana geliştirilen Güneş cinsi karabuğdayın demonstrasyon çalışması gerçekleştirildi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi Kaymazyayla mahallesinde, “Kadın Çiftçilerimiz Çölyak Hastalarına Umut Oluyor” projesi çerçevesinde 10 kadın çiftçi ile 50 dekar alana Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Güneş cinsi karabuğdayın demonstrasyon çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kaymazyayla Nesibe Hatun Yaşam Köyü Kooperatifi Başkan ve üyeleri, il ve ilçe teknik personeli ve üreticiler katıldı. Dünyada tarım çalışmalarının son dönemlerde daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Müdür Gümüş, “Malumunuz uluslararası gündemde savaşlar yüzünden bütün dünya farklı bir yöne doğru evrildi. Burada tarımla alakalı hem bizim üzerimize düşen hem çiftçimizin üzerine düşen, hem de kooperatifimizin üzerine düşen çok fazla sorumluluklar ve konular var” dedi.



“İnşallah diğer çiftçilerimize de örnek bir proje olur”

Yapılan projelerin gelecek adına çok önemli olduğunu belirten Gümüş, “Bu arada çiftçilerimizin kendi arazilerinde daha fazla ürün elde etmelerini sağlayacak, artık başkalarına muhtaç olmadan kendi topraklarımızda, kendi ihtiyaçlarımızı yetiştirmenin yollarını arama noktasında kız kardeşim projesi ile başlayan ve personelimizin kooperatifimiz ile beraber hazırlamış oldukları bu proje çok kıymetlidir. İnsanlar tarafından çok da bilinmeyen, gündemde ve basında çok da yer etmeyen fakat toplumumuzun bir gerçeği normal buğday unundan elde edilen ekmekleri tüketemeyen çölyak hastası olan vatandaşlarımız var. Kooperatifimizin bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde aynı zamanda bizim arazilerimizin daha iyi değerlendirilmesi anlamında böyle bir projeye başlamış olmanın, İl Tarım Müdürlüğü olarak mutluluğunu yaşıyorum. Konya'da bulunan Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsünün bize bu projede vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kooperatif başkanımıza ve üyelerine bu proje çerçevesinde bizim kendi mesai arkadaşlarımızla beraber göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz için hayırlı ve bereketli olur. İnşallah diğer çiftçilerimize de örnek bir proje olur ve atıl arazilerimizin değerlendirilmesi konusunda farklı yerlerde de uygularız. Memleketimizde bir karış ekilmedik boş yer kalmaması lazım. Bunun için de hem İlçe Tarım Müdürlüğümüz hem İl Müdürlüğümüz hem kooperatiflerimiz ve hem de çiftçilerimiz hep beraber el birliği ile çalışmaktan başka bir düşüncemiz ve çabamız olmamalı. Bize bu anlamda kim gelirse gelsin kapımız her daim açık. Burada olduğu gibi çiftçimizin her zaman yanındayız. Yapılan çalışmalarımızın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek ve yönlendirmesi ile karabuğday ekimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaymazyayla Nesibe Hatun Yaşam Köyü Kooperatifi Başkan Yardımcısı İrem Ersöz, “Biz kooperatifimizde karabuğdayı alternatif bir ürün haline getirerek aynı zamanda işleyip çölyak hastalarımız için sunmak istiyoruz.” dedi.

Karabuğday tohumlarının 50 dekarlık alana ekiminin yapılmasıyla etkinlik sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.