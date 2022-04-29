15 dakika yağan dolu ve yağmur sele neden oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Numanoluk mahallesi’nde şiddetli yağmur ve dolu yağışı sele neden oldu.

Seyitgazi ilçesi Numanoluk mahallesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve hemen ardından başlayan dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle mahallede sel oluştu. Nüfusunun önemli bir bölümü tarımdan geçinen mahallede, ekili alanlar sular altında kaldı. Şiddetli yağışın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Numanoluk Mahallesi Muhtarı Nazif Ayık, ekinlerin boyutunun hâlâ küçük olduğunu, bu nedenle herhangi bir zarar görmediklerini kaydetti.

Yağışın aniden başladığını aktaran Ayık, “Dolu yağışı yağmurun hemen arkasından başladı. 15 dakika kadar yağdı ama etkili oldu. Şeker büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Herhangi bir zararımız yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.