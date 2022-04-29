Eskişehir’in ihracatı ve ithalatı geçen yıla göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2022 yılının mart ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK 2022 Mart dış ticaret istatistiklerine göre, Eskişehir’de 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 16,7 artarak 108 milyon 567 bin dolar, ithalat ise yüzde 13,1 artarak 108 milyon 382 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 19,8 artarken, ithalat yüzde 30,7 arttı.

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