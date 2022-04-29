Ramazan ayının son cuması kılındı

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Eskişehir’de Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.

Eskişehir’de 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Reşadiye Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kıldı. Seccadelerini cami avlusuna seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını kılmış oldu.

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