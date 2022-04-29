Eskişehir’in haftalık hava tahmin raporu Bayramın ilk ve ikinci gününde yağış bekleniyor Hava sıcaklığı bayramın ilk günü mevsim normallerinde, diğer günler daha serin

Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu bölgede, bayramın zaman zaman çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının bayramın ilk günü mevsim normalleri civarında, diğer günler ise normalin 46 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Eskişehir'in yarından itibaren 5 günlük hava durum tahmini şöyle;



29 Nisan 2022 Cuma (Parçalı bulutlu, rüzgâr orta kuvvette, sıcaklık 25 derece)

30 Nisan 2022 Cumartesi (Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgâr orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli sıcaklık 12 / 15 derece)

1 Mayıs 2022 Pazar (Parçalı ve çok bulutlu, rüzgâr orta kuvvette, sıcaklık 10 / 18 derece)

2 Mayıs 2022 Pazartesi (Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, rüzgâr orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, sıcaklık 10 / 24 derece)

3 Mayıs 2022 Salı (Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, rüzgâr orta kuvvette, zaman zaman

kuvvetli, sıcaklık 12 / 19 derece)

4 Mayıs 2022 Çarşamba (Parçalı bulutlu, rüzgâr orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, sıcaklık 11 / 19 derece)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.