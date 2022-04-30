Mülk sahibiyle belediyenin anlaşmazlığı sokağı ortadan ikiye böldü Arazi sahibi belediyeye tepki için mülkiyetindeki kısmı kapatınca sokak ortadan ikiye bölündü

Eskişehir kent merkezinde bir mülk sahibi, kamulaştırılmadan yıllardır kullanılan 2 sokağın geçtiği arazisini çit ile çevirirken, yıllardır sokağı kullanan mahalle sakinleri yolun ortadan ikiye bölündüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde bulunan ve Eskişehirli bir ailenin mülkiyetinde olduğu öğrenilen yaklaşık 15 bin metrekarelik arazi, 30 yılı aşkın süredir kullanılmıyor. Şehrin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı’na cephesi olan arazi, mahalledeki Kanal Sokak’ın da büyük bir bölümünü ve parkı da kapsıyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından kamulaştırma yapılmadan kullanıma sokulduğu iddia edilen sokak, mülk sahibinin arazi sınırlarını tel örgüyle çevirme kararı alması üzerine ortadan ikiye bölündü.



Aile belediyeye tepki göstermek için araziyi çevirdi

Arazinin sahibi ailenin avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, ailenin yıllardır kullanamadığı arazi için ‘yol harcamalarına katılma payı’, ‘asfalt parası’ ve emlak vergisi ödediğini kaydetti. Turhanoğlu, son olarak ödenmesi gereken emlak vergisi için Odunpazarı Belediyesi’nin icra yoluna başvurmasının ardından arazi sahibi ailenin isyan ettiğini belirtti. Turhanoğlu, ailenin belediyeye olan tepkisini göstermek için lisanslı bir harita bürosu tarafından hazırlanan krokiye göre araziyi çevirdiğini sözlerine ekledi.



Çevrilen alan kentin sosyete pazarının kurulduğu yeri de kapsıyor

Arazinin son olarak çevrilen bölümü, Eskişehir’in sosyete pazarı olarak da bilinen Çarşamba Pazarı’nın kurulduğu alanın bir kısmını içerisinde bulunduruyor. Kanal Sokak ile birlikte Gülten Sokak ve Tuncay Sokak’ın da girişlerini kapatarak çıkmaz sokağa dönüştürecek olan çevirme işlemi, mahalle sakinlerinden de tepki çekti. Pazarcı esnafının sokaklardaki yerler için ücret ödediğini dile getiren vatandaşlar, yaşanan sorunun civarda ikamet eden herkesi olumsuz yönde etkileyeceğini öne sürdü. Yolun özel mülk sınırları içerisinde kaldığını öğrenenler hem şaşırdı hem de çevirme kararına tepki gösterdi.



“Israrlı şekilde emlak vergisi de talep edilince kendilerine ait olan kısmı kapatmaya karar verdiler”

Belediyenin fiilen kullandığı ancak kamulaştırma yapmadığı ve ısrarcı bir şekilde emlak vergisi talep ettiği için mülk sahibinin tepki gösterdiğini belirten Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Şu anda orada yolun bir kısmı kapanmış durumda. Yer müvekkillerimize ait. 30 seneden fazla bir zamandır üzerine bir yapılmış ve belediye tarafından kullanılıyor. Müvekkillerden de emlak vergisi alınıyor. En son bir emlak vergisinden dolayı müvekkillere ödeme emri gönderildi. Belediyenin kullandığı, fiilen el attığı ve kamulaştırma yapmadığı bir yerden, emlak vergisi ödeyince ve hatta bu şekilde ısrarlı şekilde emlak vergisi de talep edilince kendilerine ait olan kısmı kapatmaya karar verdiler. Normalde belediyenin dava açıp, kamulaştırma yapması gerekirdi. Belediye geliyor, fiilen el atıyor. Karşılığında bizim bir dava açma zorunluluğumuz yok ama müvekkil fiili el atma için de dava açtı. Siz kimsenin yerine izin almadan, kamulaştırma yapmadan ve herhangi bir ücret ödemeden el atıyorsunuz, yol yapıyorsunuz ve orada pazar kurduruyorsunuz. Bu kadar zaman geçiyor ve bundan sonra ne yapılacak onu beraber göreceğiz” diye konuştu.



“Bu davanın sonuçlanması bizim için değil belediye için önemli”

Anlaşmazlığın çözülmesinin belediye için önemli olduğunu aktaran Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener sözlerine şöyle devam etti:

“Fiilen el atılan kısım var. Bu kısmın ücretini, hatta kullandığınız bedeli de bize ödeyin diye bir dava açtık. Bu davanın sonuçlanması bizim için değil, belediye için önemli. Tapu onlara geçtiği zaman kullanabilirler. Tapu müvekkilde olduğu sürece kullanma hakkı ona ait. Sokakla beraber toplam 15 bin metrekare bir alan. Pazarcılar orada tezgâh açıyor. Pazarcıların aldığı ödemeyi de Büyükşehir Belediyesi veya Odunpazarı Belediyesi alıyor.”



“Dün geldiğimde bir şey yoktu, bugün bunu görünce insan şaşırıyor”

Mahalle sakinlerinden 25 yaşındaki Özgün Başar Savaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Dün geldiğimde böyle bir şey yoktu. Bugün sabah gelip böyle bir şey görünce insan şaşırıyor. Doğduğum ve büyüdüğüm bir mahallede böyle bir saçmalığın olması, yolun kapatılmasına diyecek bir şey bulamıyorum. Şaşkınlığı üzerimden atamamış durumdayım” ifadelerini kullandı.

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