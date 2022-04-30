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İnönü'de 3 bin vatandaş iftar programında buluştu İftar sonrası ceviz oyunu, topaç ve halka çevirme gibi geleneksel oyunlar, özellikle çocukların eğlence kaynağı oldu

İHA

İnönü'de 3 bin vatandaş iftar programında buluştu İftar sonrası ceviz oyunu, topaç ve halka çevirme gibi geleneksel oyunlar, özellikle çocukların eğlence kaynağı oldu

İnönü Belediyesi’nin düzenlediği iftar etkinliğinde yaklaşık 3 bin vatandaş bir araya geldi.
Belediye tarafından düzenlenen ve İnönülüleri aynı sofrada buluşturan iftar yemeğine yoğun katılım oldu. Bereketin paylaşıldığı adres bu kez İnönü Belediyesi kapalı pazar yeri olurken iftar buluşmasına ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı aynı sofraya oturamayan ilçe halkı, bu sene birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.
İftar programına; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Davete icabet eden tüm hemşerilerine teşekkürlerini ileten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bizim her sene yaptığımız bu iftar programları son iki senedir pandemiden dolayı yapamıyorduk, ama çok şükür o sıkıntı geçti. Normalde biz bütün yeni oluşan mahallelerde iftarımızı yaparız daha sonra İnönü’de merkez iftarı olarak burada program düzenleriz yaklaşık 3 bin kişiye yakın hemşerilerimiz sağ olsunlar birliğin, paylaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın bir simgesi olarak hepsi davete icabet ettiler.” dedi.
Yaklaşık 3 bin kişinin katılım sağladığı iftar etkinliğinde, ceviz oyunu, topaç ve halka çevirme gibi geleneksel oyunlar, özellikle çocukların eğlence kaynağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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