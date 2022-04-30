Bayram süresince beslenme uyarıları Diyetisyen Mutlu Oğuz: “Bayramın ilk günü klasik Türk kahvaltısı ile güne başlanmalıdır”

Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte bir aylık beslenme düzeninin tamamen değişmesi konusunda vatandaşları uyaran Diyetisyen Mutlu Oğuz, “Bayramın ilk günü klasik Türk kahvaltısı ile güne başlanmalıdır” dedi.

Ramazan ayı boyunca özellikle oruç tutan kişiler için komple değişen yeme düzeni, Ramazan Bayramı ile birlikte tekrar eski haline gelecek. Gün içerisindeki öğün sayısında ve tüketilen besin miktarında artışlar olacak. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlılarla birlikte de alınan kalorilerde artışlar yaşanacak. 30 günlük Ramazan ayı sürecinde vücuttaki beslenme alışkanlığının bir anda değişmesiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Özellikle bayramın ilk günü sabah klasik Türk kahvaltısı öneren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diyetisyeni Mutlu Oğuz, öğlen ve akşam öğünlerinde de sebze ve tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.



“Tatlılar tadımlık yenmeli, özellikle sütlü tatlılar tercih edilmelidir”

Bir ay boyunca gün içerisinde besin alınmamasına alışan vücuda bir anda yükleme yapılmasının sağlık açısından olumsuzluklar meydana getirebileceğini belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diyetisyeni Mutlu Oğuz, vatandaşları uyardı. Bayramın ilk günü klasik Türk kahvaltısıyla güne başladıktan sonra ziyaretlerde ikram edilen tatlıların tadımlık tüketilmesi gerektiğini belirten Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı boyunca değişen beslenme alışkanlıklarımız, bayram ile birlikte öğün sayısının artmasına, belki de fazla yeme isteğinin oluşmasına neden olmaktadır. Bayramın ilk günü klasik Türk kahvaltısı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda ise yumurta, peynir, zeytin, mevsim yeşillikleri ve tam tahıllı ekmek mutlaka olmalıdır. Yapılan ziyaretlerde ikram edilen tatlılar tadımlık yenmeli, özellikle sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Gün içinde öğün atlanmamalı, öğlen ve akşam yemekleri sebze ve tahıl ağırlıklı olmalıdır. Asitli içecekler, çay ve kahvenin fazla içilmesi su tüketimini azaltmaktadır. Havaların ısınmasıyla birlikte su tüketimine de dikkat edilmelidir. Gün içinden en az 2 ile 2 buçuk litre kadar su içilmesi gerekiyor. Kısa mesafeli bayram ziyaretlerinde yürüyüş tercih edilmelidir. Böylelikle gün içindeki hareket miktarı artırılabilir.”

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