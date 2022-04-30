Anadolu Üniversitesi'nde bayramlaşma sevinci

Anadolu Üniversitesi ailesi, bir gelenek haline gelen bayramlaşma töreni için bir araya geldi.

Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere üniversite yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı. Rektör Erdal, Ramazan Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ramazan Bayramı bizim için sevgiyi çoğaltmanın, hoşgörüyü egemen kılmanın, birliktelik ruhuyla güçlü olmanın zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli Üniversite çalışanlarımızın, geleceğimizi inşa edecek sevgili öğrencilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını gönülden kutluyor; bayramın ülkemize, aziz milletimize ve sevdiklerimize sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

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