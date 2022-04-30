Eskişehir Ülkü Ocakları Kutadgu Bilig Kültürevi'ni açtı

Eskişehir'de Kutadgu Bilig Kültürevi'nin açılışı, Eskişehir Ülkü Ocakları'nın tertip ettiği iftar programı öncesi birçok davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İftar ve açılış programına, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından adı belirlenen Kutadgu Bilig Kültürevi'nin açılışı iftar programı öncesinde gerçekleştirildi. Kitap kahvenin kurdelesini protokol üyeleri kesti. Katılımcılara kitap kahve gezdirilerek içerisinin tanıtılmasının ardından, iftar programına geçilerek, dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftar sonrası konuşan Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, önceki yıllarda gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, "Bugün ise bütün sosyal ve eğitim faaliyetlerimizin yanında yeni bir heyecanı yaşamaktayız. Bir kalıcı eseri daha davamıza kazandırdık. Ülkücü hareketin ilk defa Eskişehir'de denediği projesi "Kutadgu Bilig Kültürevi" kitap kahvemizin açılışını genel başkanımızın teşrifleriyle bugün gerçekleştirdik. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda davamızı, fikrimizi hülasa dünyayı okuma tarzımızı şekillendiren, kaynak olarak sürekli eserlerine başvurduğumuz dava büyüklerimiz, geçiş zamanlarda dönemin şartlarına uygun kıraathanelerde toplanarak fikirsel gelişimimiz, milli bilincimiz için sohbet ve istişareler ediyorlardı. İşte "Kutadgu Bilig Kültürevi" kitap kahvemiz, bu geleneği sürdüreceğimiz çağın gerekliliklerine uygun bir okuma evi, herkesin ders çalışabileceği sessiz bir ortam olarak kullanışlı bir kütüphane, misafirlerimizin ücretsiz internetini kullanabilecekleri, yaklaşık 4 bin adet kitabından istifade edebilecekleri, mutfağından faydalanabilecekleri ve mevcut bilgisayarlardan istifade edebilecekleri bir kitap kahve, kitap satışının olacağı, bir çok seçkin yayınevinin resmi satış temsil noktası olarak belirlediği zengin bir kitapçı olma özelliklerini taşıyor." dedi.

Programda Ahmet Yiğit Yıldırım da bir konuşma yaparak açılışın hayırlı olmasını diledi.

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