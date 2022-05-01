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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İHA

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen kortej yürüyüşüyle kutlandı.
Sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlik çerçevesinde yüzlerce kişi Atatürk Bulvarı’nda toplandı. Burada polis noktalarında üst aramasından geçen gruplar, tarihi Odunpazarı bölgesindeki Malhatun Sokak’ta belirlenen toplanma noktasına doğru harekete geçti. Şarkılar eşliğinde kol kola yürüyen emekçiler 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Yürüyüşün gerçekleştiği Atatürk Bulvarı trafik ekiplerince trafiğe kapatılırken, polis ekipleri güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşün ardından tarihi Odunpazarı bölgesindeki Malhatun Sokak’ta belirlenen toplanma noktasına ulaşan gruplar, burada kutlamalara devam etti.

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