Numanoluk sakinleri 'adak arefeliği' geleneğini devam ettiriyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Numanoluk Mahallesi sakinleri, bayramlarda 'adak arefeliği' geleneğini sürdürüyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Numanoluk Mahallesi'ndeki Ada Kışlaları Mahalle Konağı Meydanı'nda Muhtar Nazif Ayık tarafından organize edilen etkinlikle 'adak arefeliği' geleneği yaşatıldı. Mahalleli bayram öncesi evlerinden getirdikleri erzakları meydanda açtıkları masanın üzerine koyuyor. Masanın üzerindeki fındık, fıstık, şeker ve benzeri ürünler, daha sonra mahalleliye eşit olarak dağıtılıyor.

Adak arefeliğinin sonraki nesillere bırakmak istedikleri bir gelenek olduğunu belirten Muhtar Nazif Ayık, "Her bayram arifesinde yaşlı genç demeden evlerimizden getirdiğimiz fındık, fıstık, şeker gibi ürünleri meydandaki masanın üzerine dağıtarak karıştırıyoruz. Sonrasında eşit bir şekilde paylaşıp güzel bir sohbet eşliğinde dağılıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız bir adetimiz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de ikamet eden Numanoluklu Semra Karaca ise, "Çocuklarımız görsün diye erkenden köyümüze geldik, yaşlılarımız bizden daha hevesli. Gelenek göreneğimize sahip çıkmak bizlere düşüyor. Bugün bizim için ayrı bir mutluluk" şeklinde konuştu.

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