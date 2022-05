Pilates randevularında boş yer bulunmuyor Masabaşı ağrılarında çözüm pilatesten geçiyor Pilates Eğitmeni Ebru Sönmez: “İnsanlar, yazlık kıyafetleri üzerlerinde görmek için can atıyor”

Zayıflamak ve omurga ağrılarıyla mücadele etmek isteyenlerin kadınerkek fark etmeksizin pilatese ilgi duyduğunu belirten Pilates Eğitmeni Ebru Sönmez; “İnsanlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber vücutlarının sıkılaşmasını istiyor ve yazlık kıyafetlerini üzerlerinde görmek için can atıyor” dedi.



Yaz ayları yaklaşırken fazla kilolarından kurtulmak isteyenler hazırlıklara başladı. Kilo problemi ve omurga hastalıklarıyla mücadele edenlerin yanı sıra iyi bir görünüme sahip olmak isteyen Eskişehirliler, pilates salonlarının randevu defterlerinde boş yer bırakmıyor. Saatlerce yapılan pilates antrenmanlarının, kilo vermek için yeterli olmadığına dikkat çeken millî sporcu ve pilates eğitmeni Ebru Sönmez, 20 yıllık spor tecrübesine dayanarak pilatesin insanlarda meydana getirdiği değişimler hakkında konuştu. Son dönemlerde en az kadınlar kadar erkeklerin de bu spora ilgi gösterdiğini vurgulayan antrenör Sönmez, “Tüm gün masa başında çalışanlar; boyun, bel ve sırt ağrılarından şikayetçi olarak çözümü reformer pilatesinde arıyorlar” ifadelerini kullandı.



“İnsanlar, yazlık kıyafetleri üzerlerine giymek için can atıyor”

Pilates haricinde fonksiyonel yani kendi vücut ağırlığı ile yapılan idmanların, 8 haftalık bir süreçte gerek motivasyon olarak gerekse fiziksel açıdan fark oluşturduğunu dile getiren Ebru Sönmez, “TRX çalışmalar (Çok Yönlü Vücut Hareketleri) ve plank (Karın Egzersizleri) sayesinde insanlar yazlık kıyafetleri üzerlerinde görmek için can atıyor. Çevrimiçi pilates dersleri, yüz yüze yapıldığı kadar etkili olamıyor, çünkü imkânlar kişinin elindeki ekipmanlar dahilinde oluyor. Ayrıca sadece mat pilatesi yapanların da vücutlarını doğru tekniklerde çalıştırabilmesi mümkündür. Karın, bacak ve kalça egzersizleriyle ekrandan gördüğümüz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat bu işin bir gözetmen kontrolünde ve bilinçli tekniklerle yapılması; üyelere kısa zamanda büyük bir gelişim fırsatı sunuyor” diye konuştu.



“Klinik pilates egzersizleri omurga problemi yaşayanlar tarafından popülerleşiyor”

Reformer pilatesin, direnç bantları ile beraber vücudun her bölgesini güçlendirdiğini aktaran antrenör Sönmez, bu makinenin yeni başlayanlar için ağırlık seviyesinin kademeli olarak arttığını dile getirdi. Omurga rahatsızlığı olan vatandaşların doktor tavsiyesi ile akıllarına ilk gelen tedavi yönteminin artık pilates olduğunu anlatan Sönmez, “Klinik pilates egzersizleri, insanlar arasında günden güne popülerleşiyor. Özellikle Kifoz (Kamburguluk) ve Skalyoz (Omurga Eğriliği) için talepler oluyor” dedi.



“Gebelere yönelik pilates antrenman teknikleri de var”

Hamileler için de birtakım pilates antrenman teknikleri uyguladığından bahseden Ebru Sönmez, “Çok fazla ağırlık çalışmaları olmamak kaydıyla, tamamen vücudu esnetmeye yönelik egzersizler yapıyoruz. Gelen üyelerimiz ile grup çalışmalarından bağımsız bir şekilde bireysel olarak sırt ve kol ağrılarına yönelik hafif programlar ile günü tamamlıyoruz” diye belirtti.

