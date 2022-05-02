Çocuklara bayram eğlencesi İnönü Belediyesi’nden

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçede çocuklara bayram eğlencesi olarak 'Ramazan’a veda bayrama merhaba' etkinliği düzenledi.

İnönü Belediyesi tarafından her Ramazan ayı arifesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Ramazan’a veda bayrama merhaba' çocuk eğlence etkinliği bu yıl da İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen çocuk şöleninde Hacivat ve Karagöz, palyaço, sihirbaz gösterileri düzenlenirken, çocuklar çeşitli oyunlar ile saatlerce doyasıya eğlendiler. Etkinliklerin yanı sıra şölende çocuklara pamuk helva, mısır ve Osmanlı macunu ikramında da bulunuldu. Programda çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Bozkurt, "İnönü Belediyesi olarak her Ramazan ayı arifesinde ilçemizde geleneksel olarak düzenlediğimiz ancak pandemi dolayısıyla 2 yıldır düzenleyemediğimiz 'Ramazan’a veda bayrama merhaba' çocuk şölenimizi tekrar yapabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızın bayrama eğlenerek girebilmesi bizler için mutluluk kaynağı. Bu geleneğimizi önümüzdeki Ramazan Bayramları arifesinde de sürdürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan’a veda bayrama merhaba" çocuk eğlence programında doyasıya eğlenen çocuklar ve aileleri, programın düzenlenmesinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.