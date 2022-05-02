Çocuklara bayram eğlencesi İnönü Belediyesi’nden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara bayram eğlencesi İnönü Belediyesi’nden

İHA

Çocuklara bayram eğlencesi İnönü Belediyesi’nden

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçede çocuklara bayram eğlencesi olarak 'Ramazan’a veda bayrama merhaba' etkinliği düzenledi.
İnönü Belediyesi tarafından her Ramazan ayı arifesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Ramazan’a veda bayrama merhaba' çocuk eğlence etkinliği bu yıl da İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen çocuk şöleninde Hacivat ve Karagöz, palyaço, sihirbaz gösterileri düzenlenirken, çocuklar çeşitli oyunlar ile saatlerce doyasıya eğlendiler. Etkinliklerin yanı sıra şölende çocuklara pamuk helva, mısır ve Osmanlı macunu ikramında da bulunuldu. Programda çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Bozkurt, "İnönü Belediyesi olarak her Ramazan ayı arifesinde ilçemizde geleneksel olarak düzenlediğimiz ancak pandemi dolayısıyla 2 yıldır düzenleyemediğimiz 'Ramazan’a veda bayrama merhaba' çocuk şölenimizi tekrar yapabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızın bayrama eğlenerek girebilmesi bizler için mutluluk kaynağı. Bu geleneğimizi önümüzdeki Ramazan Bayramları arifesinde de sürdürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan’a veda bayrama merhaba" çocuk eğlence programında doyasıya eğlenen çocuklar ve aileleri, programın düzenlenmesinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu
Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
Pilates randevularında boş yer bulunmuyor Masabaşı ağrılarında çözüm pilatesten geçiyor Pilates Eğitmeni Ebru Sönmez: “İnsanlar, yazlık kıyafetleri üzerlerinde görmek için can atıyor”
YEREL HABERLER Pilates randevularında boş yer bulunmuyor Masabaşı ...
Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler
YEREL HABERLER Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler
Fırınlarda arife yoğunluğu Onlarca kişi bayram ekmeği için fırının önünde sıra bekledi Fırıncı Ahmet Kürkan: “Arife günleri normalin iki katı ekmek satışı yapılıyor”
YEREL HABERLER Fırınlarda arife yoğunluğu Onlarca kişi bayram ekmeği ...
Eskişehir OSB’nin doğal gaz girişimi sonuç verdi
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’nin doğal gaz girişimi sonuç verdi
Eskişehir’de ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten arife günü kalabalığı
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten arife ...
Numanoluk sakinleri 'adak arefeliği' geleneğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Numanoluk sakinleri 'adak arefeliği' geleneğini devam ...
Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Feci kazada can kaybı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Feci kazada can kaybı 2’ye yükseldi
Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...
Eskişehir’de kutlama yaptırmadılar!
YEREL HABERLER Eskişehir’de kutlama yaptırmadılar!
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi ...
Eskişehir Ülkü Ocakları Kutadgu Bilig Kültürevi'ni açtı
YEREL HABERLER Eskişehir Ülkü Ocakları Kutadgu Bilig Kültürevi'ni ...
İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı
YEREL HABERLER İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları ...
Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor Çilingir esnafı Naime Boz: “Hırsızların ilk hedefi yatak odası oluyor”
YEREL HABERLER Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler ...
Anadolu Üniversitesi kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi kaliteli hizmet sunmaya devam ...
Anadolu Üniversitesi'nde bayramlaşma sevinci
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nde bayramlaşma sevinci
Arsalarından geçen yolun bir bölümünü tel örgüyle kapattılar
YEREL HABERLER Arsalarından geçen yolun bir bölümünü tel örgüyle ...
Anadolu Makam'dan "Nadir Makamlar Serisi" konseri
YEREL HABERLER Anadolu Makam'dan "Nadir Makamlar Serisi" konseri
Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar’ı ziyaret ...
Camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Camilerde bayram temizliği
Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce söküldü
YEREL HABERLER Sokağı ikiye bölen tel örgüler gece saatlerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.