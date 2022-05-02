En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı

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Eskişehir’in en yoğun yerlerinden olan İsmet İnönü1 Caddesi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Eskişehir’de Ramazan Bayramı’nın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından biri olarak bilinen İsmet İnönü1 Caddesi, çoğu işletmenin kapalı olması nedeniyle boş kaldı. Günün her saatinde insan yoğunluğu görülen caddede oluşan tenha görüntü dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü, Covid19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu zamanları aratmadı.

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