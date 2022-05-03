3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir’e girmeden ele geçirildi

THY'den iki ülke uçuşlarıyla ilgili açıklama

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 136 uyuşturucu hap şehir girişinde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir’e yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.’nin kullandığı otomobili EskişehirKütahya çevreyolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 3 bin 136 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.