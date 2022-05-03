3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir’e girmeden ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 bin 136 uyuşturucu hap şehir girişinde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir’e yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.’nin kullandığı otomobili EskişehirKütahya çevreyolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 3 bin 136 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.