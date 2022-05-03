Bağırsak kanserinde bu yöntem hastaların yüzünü güldürüyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk: “Laparoskobik cerrahi hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağırsak kanserinde bu yöntem hastaların yüzünü güldürüyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk: “Laparoskobik cerrahi hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor”

İHA

Bağırsak kanserinde bu yöntem hastaların yüzünü güldürüyor Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk: “Laparoskobik cerrahi hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor”

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk, son yıllarda açık cerrahi yerine kullanılan laparoskopik cerrahi ile hemen her evredeki hastada yaşam kalitesini yükselten sonuçlara ulaşılabildiğini belirtti.
Dünyada en sık rastlanan kanser türlerinden olan bağırsak kanseri tedavisinde cerrahi önemli bir yer tutuyor. Özellikle metastaz yapmamış erken evre olan hastalardaki cerrahi tedaviyle yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabiliyor. Kanser sık rastlanan bir hastalık özellikle de bağırsak kanseri Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi bu hastalıkla tanışıyor, 500 bin kişi ise yine aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise durum çok farklı değil; tüm kanserler içinde kolon ve rektum kanserleri erkeklerde üçüncü, kadınlarda ise dördüncü sıklıkta görülen kanser türleri. Üstelik görülme oranı her geçen yıl daha da artıyor.
Tedavide cerrahi ilk sırada yer alıyor
Bağırsak kanseri hastalarında özellikle erken evre hastalarında tümörlü bölümün ortadan kaldırılması için cerrahi tercih ediliyor. Hastanın durumuna göre de sonrasında kemoterapi tedavisine yer veriliyor. Ancak, akciğer, karaciğer ya da kemik metastazı söz konusuysa cerrahi tedavi pek kullanılmıyor ve hastaya kemoterapi uygulanıyor. Bununla birlikte, özellikle tümörün bağırsağı tıkayarak normal yaşamın etkilendiği hastalarda zaman kaybetmeden ameliyat kararı alınıyor. Dr. İhsan Oruk, hastalığın tedavileri hakkında şunları söyledi:
“Bağırsağın tıkalı bölümü çıkarılıyor ve mümkünse kalanını dikiliyor. Bazen ostomi yani kalın ya da ince bağırsağı dışarı çıkartarak uygulanabilecek geçici, rahatlatıcı tedaviler de gündeme geliyor. Bu yöntem hastaya göre geçici ya da kalıcı uygulanıyor. Hasta daha önce cerrahi işlem geçirdiyse, acil şartlarda geldiyse ya da uzun süreli cerrahiyi kaldıramayacak durumdaysa zaman kaybedilmeden açık cerrahi yapılması zorunlu oluyor. Genellikle dört porttan gerçekleştirilen ve ortalama I,5 saat süren laparoskopik cerrahi sonrasında hastanın çok daha küçük kesileri olduğundan, hem ağrısı azalıyor he de hastanede yatış süresi kısalıyor. Laparoskopik yöntemin hem hastaya hem de cerraha avantajlar sağlıyor. Özellikle hastanın iyileşme hızının yükseltirken enfeksiyon riskini de düşürmesi nedeniyle daha çok sayıda hastaya uygulanıyor. Açık cerrahide hastanın ameliyatı çok daha büyük kesilerden yapıldığı için ağrı şiddeti artıyor ve süresi uzuyor. Laparoskopik cerrahide ise işlem çok daha küçük kesilerle yapılıyor. Böylelikle hastanın ayağa kalkma süresi kısalıyor ve gündelik hayata daha hızlı dönebiliyor. Hastada ağrıyı yapan etkenlerden biri de kas ağrısı. Kesi ne kadar az olursa, ağrı o kadar az oluyor. Bu durum hastanın ağrı eşiğiyle ilgili olsa da çok uzun sürmüyor. Laparoskopik ameliyatın 24 saat sonrasında hasta yatağında gazete okuyabilecek kadar iyi hale geliyor. Cerrahi sırasında ne kadar az kesi olursa, enfeksiyon da o kadar azalıyor. Bu sayede hasta daha çabuk iyileşiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir sonraki şarkıyı merak etme heyecanı asla eskimiyor Radyo programcılarının nabzı stüdyolarda yankılanmaya devam ediyor Radyo A Program ve Kültür Sanat Direktörü Elif Yılmaz: “İyi bir radyo dinleyicisi olmak bir tercih meselesidir”
YEREL HABERLER Bir sonraki şarkıyı merak etme heyecanı asla ...
Savaştan kaçtı, gitarıyla dünyayı geziyor Savaş nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen Rus genç, şehir şehir gezip şarkılar söylüyor
YEREL HABERLER Savaştan kaçtı, gitarıyla dünyayı geziyor Savaş ...
Valizde 3 bin 136 uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Valizde 3 bin 136 uyuşturucu hapla yakalanıp, ...
Türkiye´nin en çok vakaya sahip kenti Eskişehir´de yoğun bakımlar kapatıldı
YEREL HABERLER Türkiye´nin en çok vakaya sahip kenti Eskişehir´de ...
3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir’e girmeden ele geçirildi
YEREL HABERLER 3 bin 136 uyuşturucu hap Eskişehir’e girmeden ele ...
En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı
YEREL HABERLER En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı
Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi ...
Odunpazarı'nda bayram hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda bayram hareketliliği başladı
Çocuklara bayram eğlencesi İnönü Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Çocuklara bayram eğlencesi İnönü Belediyesi’nden
Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir'de mezarlıklarda bayram yoğunluğu
Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
Pilates randevularında boş yer bulunmuyor Masabaşı ağrılarında çözüm pilatesten geçiyor Pilates Eğitmeni Ebru Sönmez: “İnsanlar, yazlık kıyafetleri üzerlerinde görmek için can atıyor”
YEREL HABERLER Pilates randevularında boş yer bulunmuyor Masabaşı ...
Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler
YEREL HABERLER Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler
Fırınlarda arife yoğunluğu Onlarca kişi bayram ekmeği için fırının önünde sıra bekledi Fırıncı Ahmet Kürkan: “Arife günleri normalin iki katı ekmek satışı yapılıyor”
YEREL HABERLER Fırınlarda arife yoğunluğu Onlarca kişi bayram ekmeği ...
Eskişehir OSB’nin doğal gaz girişimi sonuç verdi
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’nin doğal gaz girişimi sonuç verdi
Eskişehir’de ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten arife günü kalabalığı
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘iğne atsan yere düşmez’ dedirten arife ...
Numanoluk sakinleri 'adak arefeliği' geleneğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Numanoluk sakinleri 'adak arefeliği' geleneğini devam ...
Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Feci kazada can kaybı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Feci kazada can kaybı 2’ye yükseldi
Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...
Eskişehir’de kutlama yaptırmadılar!
YEREL HABERLER Eskişehir’de kutlama yaptırmadılar!
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.