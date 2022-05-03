Eskişehir’de trafik kazası: 2 yaralı

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Eskişehir’de yağmur sonrasında kayganlaşan yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, EskişehirMihalgazi karayolu Atalan mahallesi yakınlarında F.K., idaresinde ki 26 PA 177 plakalı minibüs ile A.E.’in kullandığı 11 TC 230 plakalı otomobil yağmur sonrasında kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışma sonucunda minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan F.K. ile 2 yaşındaki M.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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