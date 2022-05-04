Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede rüzgar ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu bölge için rüzgar ve sağanak yağış tahmininde bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde bölge genelinin parçalı veya çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Hava sıcaklığının ise 2 ile 5 derece azalması bekleniyor. Ayrıca rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.

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