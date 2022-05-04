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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram trafiği Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

İHA

Bayram trafiği Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

Eskişehir'in işlek caddelerinde oluşan bayram trafiği, hem yağmurdan ıslanan vatandaşlara hem de trafikteki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Ramazan Bayramı nedeniyle il dışından Eskişehir’e gelen vatandaşların sayısı, memleketlerine giden üniversite öğrencilerinin yokluğunu aratmadı. Dün akşam saatlerine doğru Yenibağlar Mahallesi’nde oluşan yoğun trafik, kırmızı ışıkların yanmasıyla beraber adeta Üniversite Caddesi’nde uzun bir korteje sebep oldu. Şiddetini artıran yağmur ve yükselen korna sesleri hem araç sahiplerine hem de yoldan geçen yayalara zor anlar yaşattı. Eskişehir'deki trafik sorununun sürekli yaşandığını belirten vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

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