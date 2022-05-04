Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı Eskişehir'de bayramın son gününde dükkanlar açılmaya başladı

Eskişehir’de iki gündür kapalı olan dükkanların kepenkleri bayramın son gününde açılmaya başlandı.

Eskişehir’de faaliyet gösteren çarşı esnafı, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününün ardından tatilin son gününde dükkanlarının kepenklerini kaldırmaya başladı. Yoğun geçen bayram arifesinin ardından iki gün kapalı kalan dükkanlar, esnafın sabah erken saatte gelerek dükkanlarını temizlemesiyle müşterilerini beklemeye başladı. Bayramın son gününde çarşının yoğun olabileceğini düşündüklerini belirten çarşı esnafı, iki günlük bayram tatilinin ardından hem dükkanlarını temizleyebilmek adına hem de son günde komşu esnafla bayramlaşmak istedikleri için ekmek teknelerini açtıklarını söyledi.

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