Bayramın son gününde esnaf yağmur temizliği yapmak zorunda kaldı

Eskişehir’de dün aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, bayram boyunca kapalı olan iş yerlerinin önünde kirliliğe ve su birikintilerine sebep oldu.

Eskişehir’de dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, kent merkezini olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olan yağışın kötü etkisi, bugün de görülmeye devam etti. Bayram boyunca kapalı olan dükkanlarını açmak için gelen esnaflar ise kötü manzara karşısında hayrete düştü. Bazı dükkanların önü dolu sebebiyle beyaza bürünürken, bazılarında ise büyük su birikintilerinin olduğu görüldü. İş yerlerine gelen esnaf, ilk olarak dışarıda oluşan kirliliği temizleyerek işe başladı.

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