Tren garında bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı'nın son günü olması sebebiyle tatilden dönen vatandaşlar, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda (YHT) yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin son gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, tren garının yolunu tuttu. Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı'nda (YHT) bayram tatilinin son gününde ortaya çıkan kalabalık görüntüler öne çıktı. İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, kısa bayram tatilinde hızlı trene oldukça ilgi gösterirken, biletlerin günler öncesinden tükendiği belirtildi.

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