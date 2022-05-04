Yağmurda kaybolan plakalar yollarda bulundu

EskişehirAlpu yolu üzerinde dün akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağışın ardından, sel sularına karışan birçok araç plakası bulundu.

Eskişehir’de dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarındaki yollar su altında kaldı. Araçlar, göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınında onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı ve farklı yerlere sürüklendi. Yollardaki çukurlarda oluşan su birikintilerini göremeyen çok sayıda sürücünün araç plakaları sarsıntı sebebi ile düştü. EskişehirAlpu yolu üzerinde araç plakalarını yollarda bulan bazı vatandaşlar, bölgenin yakınlarında yer alan şantiyeye bıraktı. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan plakalar, sosyal medyada paylaşılarak sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.