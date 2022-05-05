‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’ kitaplaştı

Emirdağ kültürünü dünyaya açan Emirdağlı araştırmacıyazar Ömer Faruk Yaldızkaya’nın altıncı kitabı ‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’ yayınlandı. ‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’, Emirdağ’ının yöresel kültürünü yaşatmak için kitaplaştı ve okurları ile buluştu.

Yayınlanan kitapla ilgili bilgi veren Yaldızkaya, Afyon Emirdağ Türkmen Kilimleri’nin birçoğunda, Oğuz boylarının damgalarını görmenin mümkün olduğunu anlattı. Bu kilimleri detaylı inceleyerek özelliklerini kitabında belirttiğini söyleyen Ömer Faruk Yaldızkaya, "Türkmen kadınları; bu kilimleri dokuyarak, dokuma süresince sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini verirler. Ayrıca birbirlerine yardımcı olmak için ‘ödünç’ olarak ‘Emirdağ Türkmen Kilimlerini’ dokumaya gelirler. Ayrıca; dokuyucu kadınlara, komsular tarafından yemek verilir. Dokuyucu kadınların elinde herhangi bir milimetrik çizim ve ölçü yoktur. Son derece kullanışlı, her ortama uyum sağlayan, evin çeşitli bölümlerinde kullanılabilen ‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’, organik yünle dokunmuş olduğundan antialerjik özelliğe sahiptir ve gelecek nesillere bırakacağımız kültürel bir mirastır’’ dedi.

Yaldızkaya, ‘’Emirdağ Türkmen Kilimleri’; tamamen ağaçtan yapılmış tezgâhlar da dokunmaktadır ve el yapımı 70 80 yıllık geçmişe sahiptir. Emirdağ’ının yöresel kültürünü konu alan ‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’ kitabım, 75 sayfadan ibarettir. ‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’ kitabımda; ‘Emirdağ Türkmen Kilimlerini’ çeşitli örnekler vererek açıkladım ve yazdım. Amerika ve İngiltere’de bulunan üniversiteler; kütüphanesine ‘Emirdağ Türkmen Kilimleri’ kitabını koymak için talep de bulundular. Ben de bu kitaplardan Amerika ve İngiltere’deki üniversitelere, Emirdağ’ının yöresel kültürünü yaşatmak için kaynak kitap olarak göndereceğim’’ diye anlattı.

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