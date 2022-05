Öğrenciler ‘e-Twinning’ projesi ile fidan dikmeye devam ediyorlar

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri , ‘eTwinning’ projesi ile fidan dikmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından etkilenen ve esinlenen öğrenciler; farkındalık oluşturmak ve çevreye ve doğaya bir nebze katkıda bulunabilmek için; ‘eTwinning’ projesi olarak, ‘fidan dikmeyi’ konu aldı. Türkiye’nin beş farklı şehrinden okulların yer aldığı ‘Save Me! I’m Green’ adlı proje start aldı. Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bu projeye; İzmir, Ankara, Iğdır, Elazığ ve Eskişehir’deki 10 okul ev sahipliği yapıyor. 10 öğretmen ve 35 öğrencinin yürüttüğü bu proje ile okul bahçelerine her sınıf için birer fidan dikildi. Uygulanan proje; Okul Müdürü Oktay Turinay, öğretmen ve veliler tarafından büyük beğeni kazandı

Bu projenin Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’ndaki yürütücüsü olan İngilizce Öğretmeni Ceylan Adıgüzel, “Bu proje ile öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci farkındalığı kazandırmayı ve yeşil alanların çoğaltılmasının ve ağacın yaşatılmasının tüm canlılar ve biz insanlar için taşıdığı hayati önemi de kavratmayı hedefledik“ dedi.

Okul Müdürü Oktay Turinay; projeyi uygulayan ve hayata geçiren öğretmen Ceylan Adıgüzel ve öğrencileri tebrik etti ve ödüllendirdi. Okul Müdürü Oktay Turinay, ''Bu projemizin; her okula ve kuruma yayılıp, cennet vatanımızın çıkan yangınlardan aldığı yaraların tez zamanda sarılıp, yemyeşil hale gelmesi hepimizin birinci önceliğimiz olmalıdır'' dedi.

