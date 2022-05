TÜBİTAK Başkanı Mandal: Uzaya hakim olan demek, dünyaya hakim olmak demektir

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ile 6-A haberleşme uydusunun 2023 yılında uzaya fırlatılacağını belirterek, "Hem sivil anlamda hem de istihbarat, güvenlik anlamında önemli. Dünyada uzaya hakim olan demek; tüm dünyaya hakim olma gücüne sahip olan demek" dedi.

Eskişehir'e gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ilk olarak mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin de eşlik ettiği ziyarette motor atölyesini gezen Mandal, yetkililerden bilgi aldı. Mandal, mesleki ve teknik eğitimin çok kıymetli olduğuna inandığını belirterek, "Bugün Eskişehir'de, doğduğum şehirde ama daha da önemlisi mezun olduğum lisede ziyaretteyim. Tam 40 yıl önce bu okuldan mezun oldum. O zaman için motor meslek lisesiydi. Ülkemizin geleceğinde mesleki ve teknik eğitimin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Kendim de kızım da meslek lisesi mezunuyuz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her zaman 'TEKNOFEST Gençliği' diye ifade ettiğimiz, teknolojinin geliştiricisi, ülkemizin hem 2053 hem de 2071 hedefleri noktasında teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olma noktasında başlayan bu heyecanın en önemli ana ekseninde mesleki ve teknik eğitimin de yer aldığına inanıyorum" dedi.

'İMECE VE 6-A UYDUSUNU 2023'TE FIRLATACAĞIZ'

2023 yılında Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ile 6-A haberleşme uydusunun uzaya fırlatılacağını ifade eden Mandal, ilk elektrikli lokomotifin de 2023 yılında rayların üzerinde olacağını söyledi. 6 bin kişilik bir kurumun başkanlığını yürütmekten onur duyduğunu kaydeden Mandal, "Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüyle ilgili her kurumumuzun ve her bireyin kendine göre sorumlulukları var. Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız kabine toplantısı sonrası açıkladı; 2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE'yi fırlatacağız. 15 Ocak tarihini de ifade etti. Bu bizim için önemli bir sorumluluk. TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. Hem sivil anlamda hem de istihbarat anlamında, güvenlik anlamında önemli. Dünyada uzaya hakim olan demek; tüm dünyaya hakim olma gücüne sahip olan demek. O yüzden kendi haberleşme uydumuzu üretmiş olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız tarafından 6-A haberleşme uydumuz paylaşıldı. Yine o da yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz. O da 2023 yılının ilk yarısında fırlatılmış olacak. Gelecek yıl için yine Eskişehir'in merkezinde yer aldığı ve raylı ulaşım teknolojileriyle ilgili güzel gelişmelerimiz olacak. Bizim ilk ana hat lokomotifimiz, elektrikli lokomotifimiz de inşallah 2023 yılında rayların üzerinde olacak. 2023 yılında TÜBİTAK, teknolojiyle birlikte ülkemizin her alandaki havacılıkta, uzayda, savunmadaki olan ihtiyaçlarına ve aynı zamanda sivil teknolojilerden, özellikle iklim odaklı süreçlerde enerji, sağlık ve gıda gibi alanlarda da çözüm üretmeye devam edecek" diye konuştu.

'TEKNOFEST TÜRKİYE SINIRLARI DIŞINA ÇIKIYOR'

TEKNOFEST'in ikinci yılında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu ve bu yıl 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da yapılacağını hatırlatan Mandal, şöyle konuştu:

"Birinci yıl 500 bin, ikinci yıl 1 milyon 720 bin katılımcı oldu. İkinci yılında ise dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Sonrasında Anadolu'ya yayıldı. 40 tane farklı yarışma var. Bu 40 yarışmanın 14'ü TÜBİTAK tarafından koordine ediliyor. Ana koordinatörlerden biriyiz. Bu da bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Bu yıl TEKNOFEST aynı zamanda Türkiye sınırlarının dışına çıkıyor. 2629 Mayıs tarihlerinde de Azerbaycan'da 'TEKNOFEST Azerbaycan' olarak gerçekleşecek. TÜBİTAK olarak orada da varız. Orada da 10'un üzerinde farklı kategori gerçekleşecek. 'Bir millet, iki devlet' yaklaşımıyla Türkiye'nin geliştirdiği TEKNOFEST kuşağını, Azerbaycan'daki kardeşlerimizle birlikte paylaşıyor olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

