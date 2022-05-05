Rektör Şenocak: "Yunus Emre tüm yönleriyle gençlere daha çok tanıtılmalı"

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Yunus Emre’yi tüm yönleriyle gençlere daha çok tanıtmanın, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirme yolundaki çabaya önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yunus Emre Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Şenocak, Eskişehir’in yetiştirdiği, sevgi ve hoşgörü felsefesi tüm insanlığa mal olmuş büyük halk şairi Yunus Emre’nin her yıl Yunus Emre Haftası’nda hepimize örnek olması temennisiyle anıldığını hatırlattı. Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında, "Felsefesiyle ve tüm zamanlara yayılan sevgi ve kardeşlik dolu mesajlarıyla kültür ve düşünce hayatımızı derinden etkileyen Yunus Emre, “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” sözü ile özetlenebilecek hayat felsefesi, düzgün karakteri ve yüksek insani değerleriyle bizlere mükemmel bir örnektir. Bu bakımdan eşsiz bir değer olan Yunus Emre’yi tüm yönleriyle gençlerimize daha çok tanıtmak, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirme yolundaki çabalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Allah ve insan sevgisini yansıttığı şiirleri ve felsefesi çağdan çağa, dilden dile aktarılarak kuşaklar arasında bir gönül köprüsüne dönüşen Yunus Emre’nin değeri, yaşadığı dönemden yüzyıllar sonra sevgi, barış ve birlik ihtiyacı içinde olan dünyamızda bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. İnsanlığa birlik, beraberlik ve kardeşliği öğütlediği sayısız dizesiyle Anadolu’dan tüm dünyaya seslenen büyük milli değerimiz Yunus Emre’nin gönül dünyamıza kattığı güzelliklere tüm gönül kapılarının açılmasını temenni ediyor, Yunus Emre’yi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" diye belirtti.

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