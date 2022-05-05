Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha düşük çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Nisan 2022 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, içinde Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha düşük çıktı.

Ülke genelinde TÜFE yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 artarken, bu oran Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dâhil olduğu TR41 Bölgesi'nde yıllık yüzde 68,22, aylık yüzde 6,60 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.