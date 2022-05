Yağışlar çiftçinin umutlarını yeşertti Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Son yağışlar hububatımıza adeta can suyu oldu”

Geçtiğimiz gün Eskişehir’de yaşanan yağmur ve dolu yağışı şehir merkezinde hayatı adeta felç ederken, kırsaldaki çiftçinin kuraklık korkusunu azalttı. Üreticinin yüzünü güldüren yağışlar hakkında konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Son yağışlar hububatımıza adeta can suyu oldu” dedi.

Eskişehir’de aniden bastıran yağmurla birlikte gelen dolu yağışı, cadde ve sokakları göle çevirdi. Şehir merkezinde etkisini gösteren yağışa dayanamayan altyapı, cadde ve sokaklardaki suyu tahliye edemedi. Şehrin hemen her yerinde irili ufaklı su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun dolu yağışıyla birlikte alanlar beyaza büründü. Kırsalda ise dolu yağışı olmazken, yağmur etkisini gösterdi. Çiftçinin kuraklık korkusu yaşadığı şu günlerde adeta ilaç gibi gelen yağışla tarlalar suya doydu. Ekili tarlaların üzerinde oluşan su birikintileri, üreticinin yüzünü güldürdü.



“Hububatımıza adeta can suyu oldu”

Tarlaya ekilen ve ekstra sulama isteyen, sulanmadığı takdirde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mahsule can suyu olan yağışlar hakkında konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, üreticideki mutluluğu dile getirdi. Mayıs ayında da yağışlar güzel olursa hasatta çiftçinin yüzünün güleceğini belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir genelinde sağanak, kuvvetli yağışlar oldu. Yaklaşık bir aydır şehrimiz genelde yağmur almıyordu. Zaman zaman sıcak havanın artması ve rüzgârında etkisiyle tarlalar kurudu. Mahsullerin su ihtiyacı arttı. Ekilen mısır ve pancar kuruyan topraklarda kaldı. Geçtiğimiz hafta ekimleri yapılan ürünler sulamak zorunda kaldı. Bugünlerde olan yağışlarla suya hasret kalan ve kuruma tehlikesi başlayan hububatımıza adeta can suyu oldu. Mayıs ayında yağmur yağışlarının olması hasatta çiftçimizin yüzünü güldürür inşallah.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.