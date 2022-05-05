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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı yüzücü Yunanistan’dan madalyalar ile döndü

İHA

Başarılı yüzücü Yunanistan’dan madalyalar ile döndü

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Milli Yüzücü Emre Kahraman, Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya kazanarak Eskişehir’i gururlandırdı.
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, elde ettiği başarılar ile Eskişehir’i gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak kulüp sporcularından Milli Yüzücü Emre Kahraman, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya alma başarısı gösterdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Tepebaşı’ndan sportif bir başarı çıkması bizleri her zaman gururlandırmıştır. Sevgili Emre de 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’da gerçekleştirilen uluslararası müsabakalarda bizleri gururlandırmayı başardı. Kendisini ve ailesini, antrenörlerini ve kulüp yetkililerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında daima destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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