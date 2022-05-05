Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek'ten kararlılık içeren paylaşım "Ömür bitti Pinto'nun taksiti bitmedi" "Az kaldı senden de kurtulacak Eskişehirspor"

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, geçmişte Eskişehirspor'da forma giyen Sebastián Pinto'nun ödenen borçlarının olduğu çizelgeyi, "Az kaldı, senden de kurtulacak Eskişehirspor" notuyla paylaştı.

Uzun süredir mali olarak dar boğazda olan Eskişehirspor, yönetimin ve taraftarının çabalarıyla geçmiş dönemlerden kalan borçları kapatmaya çalışıyor. Son olarak 201516 sezonunda kırmızı siyahlı kulüpte top koşturan Şilili santrafor Sebastián Pinto'ya borcunun bir taksitini daha ödediğini duyuran Başkan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden borç çizelgesini paylaştı. Paylaşımına "Ev kredisi gibi maşallah. Ömür bitti Pinto'nun taksiti bitmedi" notunu düşen başkan, son olarak "Az kaldı senden de kurtulacak Eskişehirspor" dedi.

Paylaşım taraftardan yoğun destek aldı.

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